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محمد سياف - ابو ظبي - ملخص مباراة الزمالك وغزل المحلة تلك المباراة التي قلب فيها زعيم الفلاحين الطاولة علي نادي الزمالك وخطف الثلاث نِقَاط بأداء رائع لم يحدث من قبل.

اليوم علي ملعب غزل المحلة الشهير بميلتا باور أقيمت بمباراة الزمالك وغزل المحلة ضمن مباريات الجولة الـ 11 للدوري المصري الذي بدأ فيها الزمالك بقوة وأداء جيد رغبه منه في المحافظة علي صدارة الدوري المصري الممتاز في ظل تواجد نادي الاهلى المنافس التقليدي في قطر لمواجهة الدحيل القطري ضمن مواجهات كأس العالم للأندية.

ملخص المباراة للشوط الأول الزمالك وغزل المحلة

بدأ الزمالك الشوط الأول بقوة وأداء ممتاز استطاع الوصول للمرمي في العديد من المناسبات ولكن لم يحالفهم الحظ في التسجيل، وشهد الشوط الأول أيضاً إصابة مدافع الزمالك محمد عبد الغني وخروجه ونزول محمود حمدي الونش بديلاً عنه في الدقيقة 26 من أحداث الشوط الأول، ثم بدأ غزل المحلة العودة في المباراة والوصول إلي مرمي نادي ألزمالك ولكن من دون فرص حقيقية تذكر، عكس الزمالك الذي كان يلعب بإيجابية علي المرمي في ظل تألق الثنائي أمام عاشور و فرجاني ساسي الذين شكلوا مفتاحي اللعب للزمالك في الشوط الأول السلبي.

الشوط الثاني من ملخص مباراة الزمالك وغزل المحلة

و مع بداية الشوط الثاني عاود الزمالك الضغط والاستحواذ في وابل من الفرص المهدرة وتألق متوسط ميدان الزمالك بالأخص أمام عاشور وفرجاني ساسي و أخيراً يستطيع الزمالك الوصول للمرمي وهز الشباك عن طريق فرجاني ساسي براسيه جاءت بعد عرضية في منتهى الروعة من المتألق إمام عاشور ليتقدم الزمالك بهدف أول، وذلك قبل أن يعود غزل المحلة في اللقاء بعد استحواذ الزمالك ويسجل التعادل عن طريق عبد القادر يحي في الدقيقة 77 بتسديده من داخل منطقة الجزاء، ثم عاود الزمالك الضغط وبدأ غزل المحلة استخدام سلاح الكرات المرتدة، ومن ثم تتأزم الأمور أكثر بعد طرد التونسي فرجاني ساسي في الدقيقة 85 لتنقلب المباراة رأسا علي عقب في لقاء مثير ليخطف غزل المحلة الفوز في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل من الضائع عن طريق كريم الاخميمي ليهدي غزل المحلة الثلاث نقاط الغالية، ليرتفع للمركز العاشر، بينما يتجمد رصيد الزمالك في النِّقَاط عند 23 نقطة في الصدارة بفارق نقطتين عن أقرب ملاحقيه الأهلي.

ويذكر أن هذا أول فوز لغزل المحلة علي الزمالك منذ 11 عاما حيث كان آخر فوز لغزل المحلة في عام 2009، و سمحت الفرصة للتكرار بعد 11 سنة من عدم القدرة علي التخلص من المنافسة المتكررة كل عام.