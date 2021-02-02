مصطفى محمد يشعل تويتر بعد إحرازه أول أهدافه مع جالاتا سراي.. شاهد

تصدر النجم المصرى مصطفى محمد تريند موقع التواصل الاجتماعى " تويتر " بعدما سجل أول اهدافه مع فريقه جالاتا سراي في المباراة التي تجمعه بإسطنبول باشاكشهير في الجولة ٢٣ لبطولة الدوري التركي.

ودشن عدد من مستخدمى تويتر هاشتاج مصطفى محمد وتصدر الهاشتاج قائمة الاكثر تدولا على تويتر وجاءت التغريدات كالاتى :

اد مصطفي محمد فريقه جالاتا سراي لتحقيق الانتصار علي إسطنبول باشاكشهير بثلاثة أهداف نظيفة، في الجولة ٢٣ لبطولة الدوري التركي.

وأحرز مصطفي محمد هدف جالاتا سراي الثالث في الدقيقة ٩٢ من ضربة جزاء، ليسجل هدفه الأول في مشاركته الأولي مع فريقه الجديد.

ودفع فاتح تريم مدرب جالاتا سراي بمصطفي محمد مع بداية الشوط الثاني بدلا من إثيبو أوكينجارو.