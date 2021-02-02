فاروق جعفر يعدد أسباب هزيمة الزمالك أمام المحلة بالدوري

يرى فاروق جعفر نجم نادي الزمالك الأسبق أن قرار خروج يوسف أوباما صانع ألعاب الزمالك كان خاطئ من جانب البرتغالي باتشيكو المدير الفني للفريق .

وشدد جعفر "خروج أوباما خاطئ من وجهة نظري لأن الفريق لعب بدون صانع ألعاب بعد الهدف، بالإضافة لتغيير حازم إمام غير مفهوم". وتابع نجم الزمالك الأسبق "المحلة سجل الهدفين وهو يدافع، هدفا المحلة بسبب عدم لعب لاعبي الزمالك في مراكزهم". واختتم تصريحاته "الهدف الأول كان من الظهير الأيمن والثاني إسلام جابر في غير مركزه عندما تواجد كمدافع".

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