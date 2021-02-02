لاعب موهوب.. أول تعليق من مدرب جالاتا سراي على أول أهداف مصطفى محمد

علق فاتح تريم، مدرب جالاتا سراي، على مشاركة مصطفى محمد الأولى مع الفريق في الدوري التركي.
وقال "تريم"، في تصريحات تليفزيونية عقب مباراة الفريق أمام باشاكهير، "مصطفى محمد مهاجم موهوب وصغير للغاية، ولديه الكثير ليتعلمه هنا".
وأضاف "لقد أظهر لنا كم سيكون مفيدًا للفريق في الفترة المقبلة، وكنت أتمنى أن يسجل هدفا آخر، جالاتا سراي فريق جيد ويلعب بشكل جيد".
وقاد مصطفى محمد فريقه جالاتا سراي لتحقيق الانتصار على إسطنبول باشاكهير بثلاثة أهداف نظيفة، في الجولة ٢٣ لبطولة الدوري التركي.
وأحرز مصطفي محمد هدف جالاتا سراي الثالث في الدقيقة ٩٢ من ضربة جزاء، ليسجل هدفه الأول في مشاركته الأولى مع فريقه الجديد.
ودفع فاتح تريم مدرب جالاتا سراي بمصطفى محمد مع بداية الشوط الثاني بدلا من إثيبو أوكينجارو.
وانتقل مصطفي محمد لجالاتا سراي لمدة موسم ونصف الموسم قادما من الزمالك على سبيل الإعارة.
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