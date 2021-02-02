شوبير يعلق على هدف مصطفى محمد: منتظرين الكثير

علق الاعلامي احمد شوبير على إحراز مصطفى محمد لاعب الزمالك السابق هدف مع فريقة الجديد جالاتا سراي التركي.

وغرد احمد شوبير عبر حسابة بموقع التواصل الإجتماعي تويتر قائلا "‏مصطفى محمد يحرز أول أهدافه في الدوري التركي من ركلة جزاء في الدقيقة 92 بداية رائعة يا مصطفى في انتظار الكثير ان شاء الله"

وسجل مصطفى محمد أول مشاركة له مع فريقه جالاتا سراي في المباراة التي جمعته بإسطنبول باشاكهير في الجولة ٢٣ لبطولة الدوري التركي.

ودفع فاتح تريم مدرب جالاطا سراي بمصطفى محمد مع بداية الشوط الثاني بدلا من إثيبو أوكينجارو.

ويتقدم جالاطا سراي في النتيجة علي باشاكشهير بهدف نظيف أحرزه أونيكورو في الدقيقة ٤٥.

وانتقل مصطفي محمد لـ جالاتا سراي لمدة موسم ونصف الموسم قادما من الزمالك على سبيل الإعارة.