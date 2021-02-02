باتشيكو يمنع الراحة في الزمالك بعد الهزيمة من غزل المحلة

قرر البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك، خوض الفريق تدريباته غدًا الأربعاء بملعب النادي وذلك لبدء الاستعداد لمواجهة الاتحاد السكندري والمقررة إقامتها الأحد المقبل في الجولة الثانية عشرة للدوري الممتاز.
وخسر الزمالك أمام غزل المحلة مساء اليوم بهدف مقابل هدفين في الجولة الحادية عشرة للدوري والتي أقيمت باستاد غزل المحلة.
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