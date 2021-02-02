أول تعليق من صاحب هدف انتصار المحلة الغائب منذ 11عاما على الزمالك

علق خالد الأخميمي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي غزل المحلة و صاحب هدف فوز زعيم الفلاحين على الزمالك بهدفين مقابل هدف فى المباراة التى جمعت بينهما على استاد المحلة فى إطار مباريات الإسبوع العاشر من الدوري الممتاز .

وقال الأخميمي عبر قناة أون تايم سبورتس: "الفوز على الزمالك يمنحنا دفعة قوية في المباريات المقبلة، ويعوضنا عن نتائج الفريق في المواجهات الماضية".

وأكمل "الخسارة بهدف مثل الخسارة بـ5 أهداف، لذلك بعد تقدم الزمالك هاجمنا بكل قوة للتعادل ، كنا نحاول تسجيل التعادل والفوز أفضل تعويض لنا على مجهودنا في المباريات السابقة".