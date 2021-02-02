نشر موقع "دوت الخليج"، العديد من الأخبار المهمة عن نادي الزمالك في الساعات الماضية نعرضها لكم..
قرر البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك، خوض الفريق تدريباته غدًا الأربعاء بملعب النادي وذلك لبدء الاستعداد لمواجهة الاتحاد السكندري والمقررة إقامتها الأحد المقبل في الجولة الثانية عشرة للدوري الممتاز.
فاز الفريق الأول لرجال كرة السلة بنادي الزمالك بقيادة مديره الفني الإسباني أوجوستي بوش، على نظيره الاتحاد السكندري الذي يقوده فنيًا أحمد مرعي بنتيجة 87 - 86، في إطار الجولة الثانية من دوري سوبر السلة للموسم الحالي 2020 - 2021.
.
قال أيمن يونس نجم نادي الزمالك الأسبق، إن أداء لاعبي الفريق الأول لكرة القدم أمام المحلة أصابه الرعونة مشيرًا إلى أن اللاعبين أصابهم إحساس تحقيق الفوز بسهولة وإنتهاء المباراة عقب هدف التونسي فرجاني ساسي.
قاد مصطفي محمد فريقه جالاتا سراي لتحقيق الانتصار علي إسطنبول باشاكشهير بثلاثة أهداف نظيفة، في الجولة ٢٣ لبطولة الدوري التركي.
تمكن فريق غزل المحلة من تحقيق أولى انتصاراته بالدوري المصري بعد الفوز الزمالك بهدفين مقابل هدف في اللقاء الذي جمع بينهما ضمن منافسات الجولة الـ 11.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أخبار الزمالك.. باتشيكو يمنع الراحة بعد الهزيمة من المحلة.. ومصطفى محمد يسجل أول أهدافه مع جالاتا سراي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.