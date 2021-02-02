أعلن أندريه بيرلو، المدير الفني ليوفنتوس الإيطالي، تشكيل فريقه لمباراة إنتر ميلان، المقرر إقامتها مساء اليوم، الثلاثاء، في نصف نهائي كأس إيطاليا.
ومن المقرر أن تبدأ المباراة في تمام العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة.
ويدخل يوفنتوس المباراة بتشكيل مكون من:
حراسة المرمى: بوفون
خط الدفاع: كوادرادو – دي ليخت – ديميرال – أليكس ساندرو
خط الوسط: بيرنارديسكي – بينتانكور – رابيو - مكيني
خط الهجوم: كولوسيفسكي – كريستيانو رونالدو
فيما يلتقي في نصف النهائي الآخر فريقي نابولي وأتلانتا، في مباراة مقرر لها مساء غد الأربعاء.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر رونالدو يقود هجوم يوفنتوس أمام إنتر ميلان في نصف نهائي كأس إيطاليا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.