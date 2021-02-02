سانشيز ولاوتارو يقودان إنتر ميلان أمام يوفنتوس في نصف نهائي كأس إيطاليا

أعلن "أنطونيو كونتي"، المدير الفني لإنتر ميلان، تشكيل فريقه لمباراة يوفنتوس المقرر لها مساء اليوم، الثلاثاء، في نصف نهائي كأس إيطاليا.
ومن المقرر أن تبدأ المباراة في تمام العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة.
ويدخل إنتر ميلان المباراة بتشكيل مكون من:
حراسة المرمى: هاندانوفيتش
خط الدفاع: باستوني – دي فريج – شكرينيار
خط الوسط: يونج – أرتورو فيدال – بروزوفيتش – باريلا - دارميان
خط الهجوم: أليكسيس سانشيز – لاوتارو مارتينيز
فيما يلتقي في نصف النهائي الآخر فريقي نابولي وأتلانتا، والمقرر لها مساء غد الأربعاء.
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