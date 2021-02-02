غدا .. الاجتماع الفني والمؤتمر الصحفي لمباراة الأهلي والدحيل بمونديال الأندية

قررت اللجنة المنظمة لبطولة كأس العالم للأندية إقامة الاجتماع الفني الخاص بمباراة الأهلي والدحيل في تمام الساعة الواحدة ظهرًا بتوقيت مصر باستاد المدينة التعليمية .
وسيقوم مراقب المباراة بالإعلان عن كل التعليمات الإدارية الخاصة بالمباراة مع تحديد الزي الذي سيلعب به كل فريق المباراة.
وسيقام المؤتمر الصحفي الخاص بفريق الدحيل عند الساعة السابعة والربع بتوقيت قطر بقاعة المؤتمرات الصحفية باستاد المدينة التعليمية وقد تقرر أن يقام الاجتماع الفني والمؤتمر الصحفي عن طريق القنوات الإلكترونية وتنفيذ سياسة التباعد الاجتماعي بسبب جائحة كورونا.
وواصل الأهلي استعداداته لمباراة الدحيل في افتتاح مسيرته في بطولة كأس العالم للأندية المُقرر إقامتها يوم الخميس المُقبل، دون غيابات أي لاعب عن صفوف القلعة الحمراء.
وخاض الأحمر مرانًا قويًا شهد تركيزًا كبيرًا من اللاعبين مع الجهاز الفني الذي عمل معهم على الجوانب الفنية والخططية التي يسعى لخروجها للنور أمام الدحيل لتحقيق الفوز.
ويخوض الأهلي مرانه الأخير مساء الأربعاء في الثامنة والنصف مساءً بتوقيت قطر، قبل ساعة من توقيت مصر، استعدادًا لصدام الدحيل في اليوم الذي يليه في نفس التوقيت.
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