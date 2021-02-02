الزمالك يهزم الاتحاد السكندري ويشعل دوري سوبر رجال السلة

فاز الفريق الأول لرجال كرة السلة بنادي الزمالك بقيادة مديره الفني الإسباني أوجوستي بوش، على نظيره الاتحاد السكندري الذي يقوده فنيًا أحمد مرعي بنتيجة 87 - 86، في إطار الجولة الثانية من دوري سوبر السلة للموسم الحالي 2020 - 2021.
وشهدت المباراة ندية كبيرة بين الفريقين قبل أن يحسمها الفريق الأبيض مع اللحظات الأخيرة من اللقاء.
أقيم اللقاء مساء اليوم الثلاثاء على صالة عبد الرحمن فوزي بميت عقبة.
الجدير بالذكر أن نادي الاتحاد السكندري هو حامل لقب البطولة الماضية عقب فوزه على نظيره الأهلي.
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