الكلاب تعوى.. زوجة محمود علاء تثير الجدل بعد هزيمة الزمالك من غزل المحلة.. شاهد

نشرت زوجة محمود علاء نجم نادى الزمالك استورى عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى " انستجرام " بعد هزيمة نادى الزمالك 2\ 1 من غزل المحلة فى بطولة الدورى المصرى الممتاز . وكتبت زوجة محمود علاء فى الاستورى " الكلاب تعوى ". وتمكن فريق غزل المحلة من تحقيق أول انتصاراته بالدوري بعد الفوز الزمالك بهدفين مقابل هدف في اللقاء الذي جمعهما ضمن منافسات الجولة الـ 11. تمكن فرجاني ساسي من إحراز هدف تقدم فريقه في الدقيقة " 69"، عبر رأسية قوية لتسكن شباك غزل المحلة. وأحرز عبده يحيى هدف تعادل فريقه أمام نادي الزمالك من كرة عرضية تمكن من وضعها أقصى يمين محمد أبو جبل وسكنت الشباك. وفي الدقيقة " 95"، أحرز خالد الاخميمي هدف الفوز عقب استغلال الخطأ الدفاعي لنادي الزمالك.

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