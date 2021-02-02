مصطفى محمد يقص شريط أهدافه في ثلاثية جالطة سراي ضد إسطنبول باشاك شهير

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أحمد جودة - القاهرة - سجل الدولي المصري مصطفى محمد هدف فريقه جالطة سراي في شباك فريق نادي باشاك شهير في المباراة التي جمعت الفريقان اليوم الثلاثاء على أرضية ملعب إستاد تورك تيليكوم أرينا.

أفتتح ثلاثية أصحاب الأرض هنري أونيكورو في الدقيقة الخامسة والأربعين ودون ريان دوتك على الهدف الثاني في الدقيقة الرابعة والستين قبل أن يسجيل مصطفى محمد الهدف الثالث من ركلة جزاء في الدقيقة الأخيرة.

بهذا الفوز رفع نادي جالطة سراي رصيده من النقاط إلى النقطة الخامسة والأربعين في المركز الثاني وتوقف رصيد فريق نادي باشاك شهير عند النقطة الرابعة والعشرين في المركز الخامس عشر.