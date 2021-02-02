نجم ريال مدريد يطلب الرحيل بسبب عدم المشاركة

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أحمد جودة - القاهرة - طلب واحد من نجوم الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الإسباني، الرحيل عن صفوف فريقه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ويرغب الإسباني إيسكو الاركون نجم الميرنجي، في الخروج عن قلعة سانتياجو بيرنابيو في الميركاتو الصيفي، بعد خروجه من حسابات الجهاز الفني.

ويبتعد إيسكو عن أغلب مباريات فريقه تحت ولاية زين الدين زيدان المدير الفني للفريق، ويسعى للخروج من أجل البحث عن فرصة المشاركات.

وبرغم تأكيدات زيدان في وقت سابق، أنه لا ينوي التخلي عن إيسكو وسيمنحه الفرص خلال المباريات المقبلة، إلا أن اللاعب سئم من كثرة الوعود الزائفة.

ويمتلك إيسكو عدد من العروض سواء بالدوري الإنجليزي أو الإسباني، حيث بات يدرس كافة العروض المقدمة له، من أجل حسم أمره عقب نهاية الموسم الجاري.