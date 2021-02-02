أروابارينا يُعلن قائمة بيراميدز لمواجهة إنبي بالدوري

ويحل بيراميدز ضيفا على إنبي في الخامسة من مساء الثلاثاء على استاد بتروسبورت في الجولة الحادية عشرة من الدوري الممتاز.

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012