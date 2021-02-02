نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مدافع أسوان: طمعان في مزيد من الأهداف.. والإصابة أبعدتني عن الزمالك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف محمود شبانة مدافع أسوان سر تألقه هذا الموسم والمستوى المميز الذي ظهر عليه خلال المباريات.

وقال محمود شبانة إنه كان قريبا من الانتقال إلى نادي الزمالك عندما كان لاعبا سابقا في صفوف إف سي مصر، لكن الإصابة حرمته من الانضمام للنادي الأبيض.

وأضاف في تصريحات صحفية أن إسماعيل يوسف عضو مجلس إدارة الزمالك في هذا التوقيت تواصل معه للانضمام للنادي الأبيض لكن إصابته في العضلة الضامة أبعدته عن الملاعب لمدة 3 أشهر، ثم وصلته عدة عروض من ناديي الإسماعيلي وإنبي وفضلت الانتقال إلى النادي البترولي لكن لم أحصل على فرصة المشاركة خلال تولي علي ماهر مهمة تدريب الفريق وعدت مرة أخرى لإف سي مصر ومنه انتقلت إلى أسوان".

وتطرق للحديث عن أسباب ظهوره المميز مع فريق أسون هذا الموسم حيث قال :"هناك حالة من التفاهم الكبير مع زملائي في الفريق وأنا سعيد للغاية بالتواجد في النادي".

وأضاف :"الكابتن علاء عبد العال المدير الفني للفريق يقوم بمنحنا بعض التعليمات الفنية والتقدم في الكرات العرضية التي يقوم بتنفيذها عمرو الحلواني وهو ما جعلني أسجل هدفين هذا الموسم وكان أخرهما اليوم في مباراة سيراميكا كليوباترا.. وأطمع لتسجيل المزيد من الأهداف والتألق بشكل أكبر في الفترة المقبلة".

واختتم حديثه بالرد عن مثله الأعلى محليا وعالميا مؤكدا :"مثلي الأعلى محليا وائل جمعة نجم النادي الأهلي السابق أما عالميا فهو فيرجيل فان دايك مدافع ليفربول الإنجليزي"