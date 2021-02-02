سولشاير يعلن تشكيل مانشستر يونايتد لمواجهة ساوثامبتون في الدوري الإنجليزي

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن أولي جونار سولشاير مدرب فريق مانشستر يونايتد تشكيل فريقه الرسمي لمواجهة نظيره ساوثامبتون في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويستعد فريق مانشستر يونايتد لمواجهة نظيره ساوثامبتون اليوم الثلاثاء ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرين من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وجاء تشكيل مانشستر يونايتد الرسمي لمباراة اليوم كالآتي:

حراسة المرمي: دي خيا.

خط الدفاع: ماجوير، ليندلوف، بيساكا، شو.

خط الوسط: فريد، فيرنانديز، ماكتوميني.

خط الهجوم: كافاني، راشفورد، جرينود.