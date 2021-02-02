الرياضة

صراع إنجليزي على نجم إنتر ميلان في الميركاتو الصيفي

0 نشر
0 تبليغ

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صراع إنجليزي على نجم إنتر ميلان في الميركاتو الصيفي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير صحفية إيطالية أنه من المحتمل أن يرحل المغربي أشرف حكيمي نجم إنتر ميلان الإيطالي عن صفوف الفريق الإيطالي عقب نهاية الموسم الحالي.

وأشار موقع كالتشيو ميركاتو الإيطالي إلى أن حكيمي انتقل إلى إنتر ميلان في فترة الانتقالات الصيفية الماضية مقابل 40 مليون يورو قادماً من ريال مدريد الإسباني ولكن النادي الإيطالي لم يدفع حتى الآن أي قسط من قيمة الصفقة.

وأكد الموقع الإيطالي أن مانشستر سيتي وآرسنال وتشيلسي الإنجليزيين يرغبون بالتعاقد مع حكيمي هذا الصيف.

وأفاد الموقع الإيطالي بأن حكيمي البالغ من العمر 22  عاماً خاض مع إنتر ميلان في الموسم الحالي حتى الآن 27 مباراة في جميع البطولات وسجل 6 أهداف وصنع 5 أهداف آخرين.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا