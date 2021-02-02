إصابة رئيس ريال مدريد بكورونا
أعلن نادي ريال مدريد حامل لقب دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم اليوم الثلاثاء، أن نتيجة فحص رئيسه فلورنتينو بيريز لـ"كوفيد-19" جاءت إيجابية.
وقال النادي في بيان نشر على موقعه الإلكتروني: إن نتيجة بيريز (73 عاما) جاءت إيجابية خلال فحوص معتادة في النادي لكنه لا يعاني من أي أعراض.
وأشار إلى أن إصابة بيريز، جاءت بعد أسبوع تقريبا من إصابة مدرب الريال، الفرنسي زين الدين زيدان بالفيروس، والذي مازال يقضي فترة الحجر الصحي ولم يتمكن من قيادة الفريق الملكي في المباريات القليلة الماضية.
ويحتل ريال مدريد المركز الثالث في جدول الدوري الإسباني برصيد 40 نقطة، بالتساوي مع برشلونة صاحب المركز الثاني، بينما يتصدر أتلتيكو مدريد ترتيب "الليغا" برصيد 50 نقطة مع مباراة مؤجلة.
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