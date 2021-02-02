خالد بيومي: إحراز مصطفى محمد أول أهدافه مع جالاتا سراي يحسب لفاتح تريم

علق الناقد الرياضي خالد بيومي على إحراز مصطفى محمد لاعب الزمالك السابق هدف مع فريقة الجديد جالاتا سراي التركي. وكتب خالد بيومي عبر حسابه بموقع التواصل الإجتماعي قائلا "‏اول اهداف مصطفي مع جالاتا .. الصراحة شي يحسب لفاتح تريم وكل لاعبي الفريق اعطائه فرصة لتسديد ضربة الجزاء". وسجل مصطفى محمد أول مشاركة له مع فريقه جالاتا سراي في المباراة التي جمعته بإسطنبول باشاكهير في الجولة ٢٣ لبطولة الدوري التركي. ودفع فاتح تريم مدرب جالاطا سراي بمصطفى محمد مع بداية الشوط الثاني بدلا من إثيبو أوكينجارو. ويتقدم جالاطا سراي في النتيجة علي باشاكشهير بهدف نظيف أحرزه أونيكورو في الدقيقة ٤٥. وانتقل مصطفي محمد لـ جالاتا سراي لمدة موسم ونصف الموسم قادما من الزمالك على سبيل الإعارة.

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