طبيب الزمالك يكشف تفاصيل إصابة عبد الغني

كشف الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي بفريق الكرة الأول بنادي الزمالك عن تفاصيل إصابة محمد عبد الغني مدافع الفريق، والتي تعرض لها أمام فريق غزل المحلة في الدوري الممتاز اليوم.
وأكد أسامة في تصريحات للموقع الرسمي أن اللاعب تعرض للإصابة بثلاثة جروح أسفل الفك، وتم عمل خياطة ١٢ غرزة للجروح.
وأضاف طبيب الزمالك أن عبد الغني لا يعاني من اي مضاعفات وسيحضر غدا لخوض تدريبات استشفائية خفيفة مع اللاعبين.
وكان محمد عبد الغني قد غادر مباراة الزمالك، وغزل المحلة في الشوط الأول بعدما تعرض لإصابة قوية بعد التحامه مع لاعب المحلة مما استدعى خروجه ونزول محمود حمدي الونش بديلا له.
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