تعرف على حصاد مباريات الدور التمهيدي الثالث لكأس مصر مجموعة الصعيد

أسفرت نتائج الدور التمهيدي الثالث لكأس مصر عن فوز فريق الألومنيوم على فريق المراغة بهدفين نظيفين ،سجلهما كرولس ماهر وفاروق خالد . وفوز تليفونات بني سويف على فريق المنيا بضربات الترجيح برباعية مقابل هدفين بعد انتهاء المباراة بدون أهداف. وفوز فريق كيما اسوان على فريق طهطا بهدفين مقابل هدف. وفوز بترول أسيوط على فريق توت عنخ امون بضربات الترجيح خمسة مقابل أربعة بعد انتهاء المباراة بدون أهداف. وفوز فريق ملوي على فريق القوصية بركلات الترجيح عقب التعادل 1/1. وفوز سوهاج علي بنى مزرار بهدفين لهدف ، سجل الأهداف ايمن رضا ،وباتريك آمورى . وقد قررت اللجنة الثلاثية بسبب إقامة مباريات التمهيدي الأخير لكأس مصر يوم الجمعة والذى يتأهل منه ١٤ فريقا تنضم لفرق الدورى الممتاز ليقام دور ال٣٢ ،ف قد تم ترحيل مباريات السبت الي يوم الإثنين الثلاثاء لمجموعة الصعيد . وجاءت منافسات الدور التمهيدى الرابع على النحو التالى: الجمعه ٥ فبراير الألومنيوم / كيما أسوان بإستاد الألومنيوم سوهاج / ت.بنى سويف بإستاد سوهاج ملوى / لاڤيينا بمركز شباب ناصر ملوى السبت ٦ فبراير بترول أسيوط / نادي أشمون بإستاد بترول أسيوط

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