خاص.. تفاصيل جديدة في إصابة بدر بانون خلال تدريب الأهلى قبل مواجهة الدحيل

كشفت مصادر خاصة عن تفاصيل جديدة حول إصابة المغربى بدر بانون مدافع النادى الأهلى . وتعرض بدر بانون مدافع النادى الأهلى عن اصابة المغربى خلال مران الفريق بعد التحام مع مهاجم الفريق صلاح محسن . وأوضحت المصادر أن اللاعب أصيب بكدمة فى الكاحل وسيجرى أشعة غدا لتحديد حجم الاصابة ومدى لحاقه بمباراة الفريق أمام الدحيل القطرى من عدمه . ويلتقى الأهلى مساء الخميس المقبل مع الدحيل القطرى فى أولى مباريات الفريق فى بطولة العالم للأندية .

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