عاجل .. إصابة المغربى بدر بانون فى مران الأهلى قبل مواجهة الدحيل

كشف مصادر خاصة داخل النادى الأهلى أن مران الفريق الأول والرئيسى قد شهد مغادرة المدافع المغربى بدر بانون مصابا.

وقالت المصادر أن بدر بانون تعرض لاصابة خفيفة بعد التحام مع المهاجم صلاح محسن حيث فضل الجهاز الطبى خروج اللاعب من المران.

وأوضحت المصادر أن التقرير المبدئى للجهاز الطبى يفيد بإصابته بكدمة وسوف يخضع لأشعة طبية غدا تحدد موقفه من مواجهة الدحيل فى بداية مشوار الأهلى بمونديال العالم بالدوحة.