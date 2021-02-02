كشف مصادر خاصة داخل النادى الأهلى أن مران الفريق الأول والرئيسى قد شهد مغادرة المدافع المغربى بدر بانون مصابا.
وقالت المصادر أن بدر بانون تعرض لاصابة خفيفة بعد التحام مع المهاجم صلاح محسن حيث فضل الجهاز الطبى خروج اللاعب من المران.
وأوضحت المصادر أن التقرير المبدئى للجهاز الطبى يفيد بإصابته بكدمة وسوف يخضع لأشعة طبية غدا تحدد موقفه من مواجهة الدحيل فى بداية مشوار الأهلى بمونديال العالم بالدوحة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عاجل .. إصابة المغربى بدر بانون فى مران الأهلى قبل مواجهة الدحيل على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.