المنضمون الجدد للإسماعيلي فى قائمة مواجهه سموحة

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي، بقيادة البوسني دراجان يوفيتش، عن قائمة فريقيه لمواجهة سموحة غدًا ضمن منافسات بطولة الدوري العام.

وضمت القائمة كلًا من :-

في حراسة المرمى : محمد صبحي ومحمد مجدي

في خط الدفاع:- حسين السيد ومحمد عمار و محمد هاشم وأحمد كاستيلو و رضوان الشريفي و محمود البدري و محمد بيومي و عبدالله جمعة.

في خط الوسط :- محمود دونجا ونادر رمضان و محمد عادل وعماد حمدي و محمد صادق و محمد حسن و عمر الوحش و محمد الشامي واري بابل

خط الهجوم :- فخر الدين بن يوسف وبينسون شيلونجو وشكري نجيب