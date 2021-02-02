برشلونة يسعي لعبور غرناطة للتأهل لنصف نهائي كأس إسبانيا

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أحمد جودة - القاهرة - يسعي برشلونة لعبور عقبة غرناطة بحثاً عن مقعد في نصف نهائي كأس ملك إسبانيا، وهي المباراة التي ستمثل حلماً للفريق الأندلسي للتواجد ضمن الأربعة الكبار للعام الثاني على التوالي، ولكنه سيصطدم بحتمية الانتصار لدى الكتيبة الكاتالونية، لاسيما بعد فقدان أول ألقاب الموسم في كأس السوبر على يد أثلتيك بلباو، وكذلك الابتعاد عن صدارة الليجا التي يهيمن عليها أتلتيكو مدريد.

ويدخل غرناطة المباراة التي يحتضنها ملعب (لوس كارمينيس) وسط غيابات مهمة في صفوفه، وبشكل خاص في وسط الملعب، ولكنه في المقابل يطمح لأن يتواجد للعام الثاني على التوالي في المربع الذهبي كما حدث في الموسم الماضي بعد أن أطاح بافلنسيا في عقر داره بنتيجة (1-2).

وفي طريقه نحو الوصول لدور الثمانية، تمكن فريق المدرب دييغو مارتينيز من تخطي عقبة كل من سان خوان، الدرجة الرابعة، في بداية المشوار بالدور الأول بثنائية نظيفة، ثم في الدور الثاني بصعوبة أكبر (1-2) على كولتورال ليونيسا، الدرجة الثالثة، وفي المواجهة الأندلسية أمام مالاجا في دور الـ32 (1-2)، وأخيراً في ثمن النهائي باكتساح نافالكارنيرو، الدرجة الثالثة، بسداسية نظيفة.

وسيغيب عن الفريق في مواجهة الأربعاء مجموعة من عناصره الأساسية وهم: الفرنسي ماكسيم جونالون، ولويس ميا للإصابة، والفنزويلي يانخيل إيريرا المصاب بفيروس كورونا، هذا بالإضافة لثنائي الدفاع خواكين مارين والكولومبي نيدير لوزانو.

وسيسعى لاعبو غرناطة خلال مواجهة الكأس للثأر من خسارتهم القاسية في آخر زيارة لرفاق النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي للأراضي الأندلسية برباعية نظيفة ضمن الجولة الـ18 لليجا الشهر الماضي.

على الجانب الآخر، سيحول "البرسا" وجهته لبطولة الكأس بعد سلسلة من النتائج الإيجابية في الليجا خلال الجولات الخمسة الماضية، حيث سيقاتل للاستمرار في البطولة بعد فقدان أول ألقابه في الموسم الجاري قبل أسبوعين أمام أتلتيك بلباو بنتيجة (3-2)، هذا بالإضافة لصعوبة المنافسة على لقب "الليغا"، حيث أن الفريق يحتل المرتبة الثانية برصيد 40 نقطة، ويبتعد بفارق 10 نقاط كاملة خلف أتلتيكو مدريد.

ويدخل فريق المدرب الهولندي رونالد كومان المباراة بمعنويات كبيرة بعد الفوز الصعب الذي حققه على اثلتيك بلباو (2-1) في الجولة الـ21 لليجا، ومواصلة سلسلة النتائج الإيجابية، بل وأكثر اقتناص الوصافة من الغريم التقليدي ريال مدريد بفارق الأهداف.

وبدأ صاحب المقام الرفيع في بطولة الكأس (30 لقباً) مشواره من دور الـ32 بثنائية على حساب كورنيلا، الدرجة الثالثة، ثم في دور الـ16 بصعوبة أمام رايو فاييكانو (1-2) بعد أن كان متأخرا بهدف نظيف.

وستتمثل غيابات برشلونة في الثلاثي المعتاد بسبب الإصابات الطويلة وهم جيرارد بيكيه وأنسو فاتي والبرازيلي فيليبي كوتينيو.

وخلافا لما حدث في مباراتي الكأس السابقتين، واللتيا اتبع خلالهما كومان سياسة التدوير، قد يلجأ المدرب الهولندي للدفع بأفضل العناصر المتاحة لديه، لاسيما وأنه سيواجه فريقاً من الدرجة الأولى هذه المرة.

وفي ما يتعلق بتشكيل الفريقين في اللقاء، فقد يكون كالتالي:

غرناطة: روي سيلفا وفيكتور دياز ودومينجوس دوارتي وخيرمان وكارلوس نيفا والبرتو سورو ويان إتيكي ومونتورو وأنطونيو بويرتاس وروبرتو سولدادو وخورخي مولينا.

برشلونة: نيتو وسيرجينيو ديست ورونالد أراوخو وكليمون لونجليه وجوردي ألبا وسرجيو بوسكيتس وبيدري وفرينكي دي يونج وعثمان ديمبيلي وأنطوان جريزمان وليونيل ميسي.