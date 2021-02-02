نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الكشف عن بنود جديدة في عقد ميسي مع برشلونة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ذكرت تقارير صحفية إسبانية أن توجد بنود سرية جديدة في عقد الأرجنتيني ليونيل ميسي مع برشلونة الإسباني الذي وقعه في 2017 مع برشلونة وينتهي في الصيف المقبل.

وأشارت صحيفة الموندو الإسبانية إلى أن العقد ينص على حصول ميسي 555.237.619 يورو بالمتغيرات لكن البرغوث الأرجنتيني حصل على 92% فقط من قيمة العقد والتي تبلغ 511.540.545 يورو.

وأفادت الصحيفة الإسبانية بأنه توجد بنودًا سرية جديدة في عقد ميسي والتي ينص أحدها على بذل النجم الأرجنتيني قصارى جهده للاندماج في المجتمع الكتالوني واحترام قيمته الثقافية والالتزام بشكل خاص بتعلم اللغة الكتالونية التي تعد وسيلة أساسية لهذا الاندماج.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن هذا البند موجود في عقود العديد من لاعبي برشلونة لكن لم يسبق أن عبر ميسي عن نفسه أمام وسائل الإعلام باللغة الكتالونية.

وأكدت الصحيفة الإسبانية أن برشلونة ألزم ميسي أيضًا في العقد بحضور الأحداث الاجتماعية التابعة للنادي بالإضافة إلى وضع محظورات مثل تناول المنشطات أو ركوب جت سكي.

وألمحت الصحيفة الإسبانية أن عقد ميسي يتضمن بندًا يجعله حرًا من التعاقد في حالة انفصال كتالونيا عن إسبانيا وتوقف برشلونة عن المشاركة في بطولة تنافسية وانضمامه إلى نادي آخر يضم الأندية الكتالونية فقط.