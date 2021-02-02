نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. إصابة نجم الأهلي قبل مواجهة الدحيل في مونديال الأندية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تعرض المغربي بدر بانون مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إلى الإصابة في مران الفريق الأحمر اليوم قبل مباراة الدحيل القطري.

ولم يتمكن بانون من استكمال مران الفريق الأحمر اليوم الذي أقيم على ملعب جامعة قطر وغادره متأثرا بالإصابة في الكاحل.

ومن المنتظر أن يخضع بدر بانون إلى فحص طبي قبل مران الفريق الأحمر غدا لتحديد موقفه من المشاركة أمام الدحيل القطري.

ويستعد الأهلي لمواجهة الدحيل القطري بعد غد الخميس في افتتاح مشواره ببطولة كأس العالم للأندية.