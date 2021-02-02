خبر سار لجماهير الأهلي قبل مواجهة الدحيل في مونديال الأندية

اكد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالأهلي، إن المغربي بدر بانون مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، تعرض لكدمة خفيفة في كاحل القدم خلال مشاركته في مران الفريق مساء اليوم.

وأوضح أن إصابة اللاعب خضعت لفحص طبي دقيق، تبين منه أن إصابته خفيفة، وسيوجد بشكل طبيعي في مران الغد.

يذكر أن الأهلي يلتقي الدحيل القطري بعد غدٍ الخميس في مستهل مشوار الفريق بكأس العالم للأندية، المقرر إقامتها خلال الفترة من 4 إلى 11 فبراير الجاري.