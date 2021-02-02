كراسى موسيقية .. محمد فاروق: الزمالك سيندم على الهزيمة أمام المحلة في الدوري

أكد الإعلامي محمد فاروق أن الزمالك كان بإمكانه حسم مباراة غزل المحلة مبكرًا لكن لاعبي الفريق لم يتمكنوا من الحفاظ على هدف التقدم الذي سجله فرجاني ساسي.
وقال 'فاروق'' فى برنامجه "البريمو" المذاع على قناة "ten": "الزمالك سيندم على خسارة النقاط الثلاث في مباراة اليوم ، كما أن لاعبي الابيض فرطوا في فرصة توسيع فارق النقاط مع الأهلي".
وأضاف: "مازال الزمالك متصدر الدوري رغم الهزيمة ولكن المنافسة على البطولة هذا الموسم صعبة للغاية وترتيب الدوري مثل الكراسي الموسيقية".
وألحق فريق غزل المحلة بضيفه الزمالك الهزيمة الأولى في الموسم الحالي وتغلب عليه بنتيجة 2-1 مساء الثلاثاء في الجولة الحادية عشرة من الدوري المصري الممتاز.
وبات هذا الانتصار هو الأول للمحلة على الزمالك منذ 11 عامًا، حيث يعود آخر فوز لـ"زعيم الفلاحين" على الفارس الأبيض إلى عام 2009.
وكان غزل المحلة فاز على الزمالك يوم 25 نوفمبر 2009 في لقاء الدور الأول للدوري المصري لموسم 2009/2010 بهدف نظيف سجله محمد العتراوي من ركلة جزاء.
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