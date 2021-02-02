كراسى موسيقية .. محمد فاروق: الزمالك سيندم على الهزيمة أمام المحلة في الدوري

أكد الإعلامي محمد فاروق أن الزمالك كان بإمكانه حسم مباراة غزل المحلة مبكرًا لكن لاعبي الفريق لم يتمكنوا من الحفاظ على هدف التقدم الذي سجله فرجاني ساسي.

وقال 'فاروق'' فى برنامجه "البريمو" المذاع على قناة "ten": "الزمالك سيندم على خسارة النقاط الثلاث في مباراة اليوم ، كما أن لاعبي الابيض فرطوا في فرصة توسيع فارق النقاط مع الأهلي".

وأضاف: "مازال الزمالك متصدر الدوري رغم الهزيمة ولكن المنافسة على البطولة هذا الموسم صعبة للغاية وترتيب الدوري مثل الكراسي الموسيقية".