كأس ألمانيا... هولشتاين كيل يهزم دارمشتات بضربات الترجيح 7/6

إستضاف هوليشتاين منافسه دار مشتات على ملعب هوليشتاين ستوديو، بقيادة المدرب الألماني البالغ 32 عاما، اولى فيرنار.
سجل لهوليشتاين المهاجم، لوكا سيرا، صاحب ال 22 عاما، في الدقيقة 58 بتمريرة من فابيان ريسي.
وقاتل فريق دارمشتات، بقيادة المدرب ماركوس أنفانج، صاحب 46 عاما، لتدارك النتيجة وتسجيل التعادل، حتى تمكن، سردار دورسون، من تسجيل هدف التعادل في الدقيقة 86،لينتهي الشوط الثاني بالتعادل.
ولجأ فريقا الدرجة الثانية للأشواط الإضافية في منافسة شرسة لإقناص الفوز المؤهل للدور الثمانية
واستطاع حارس مرمى دارمشتات، مارسيل، التصدى لعدة هجمات كانت من الممكن ان تزيد من الفارق.
وبعد انتهاء الأوقات الإضافية، ذهب الفريقين الى ضربات الجزاء الترجيحية التي تمكن فيها هولشتاين من الفوز 7/6 في سيناريو مماثل لمباراته السابقة.
وفجر كيل، مفاجأة كبيرة في مشواره في البطولة بعد فوزه على حامل اللقب بايرن ميونخ الأربعاء الماضي في مباراة مثيرة، انتهت بضربات الجزاء الترجيحية أيضا.
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