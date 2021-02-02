أكد أمير عزمي مجاهد المدير الفني لفريق النجوم أن الزمالك لم يكن موفقا أمام غزل المحلة رغم السيطرة والاستحواذ طوال المباراة.
وقال أمير فى تصريحات لبرنامج "البريمو" المذاع على قناة "ten": "كان هناك أكثر من لاعب خارج الخدمة فى مباراة المحلة أبرزهم زيزو وأحمد فتوح وأعذر اللاعبين بسبب أرضية الملعب".
وأضاف: "لا أقدم أعذار للاعبي الزمالك ولكن الأرضية كانت سيئة للغاية وأتمنى أن يركز باتشيكو فى المباريات المقبلة ويجب أن يتعلموا من الدرس".
وألحق فريق غزل المحلة بضيفه الزمالك الهزيمة الأولى في الموسم الحالي وتغلب عليه بنتيجة 2-1 مساء الثلاثاء في الجولة الحادية عشرة من الدوري المصري الممتاز.
وبات هذا الانتصار هو الأول للمحلة على الزمالك منذ 11 عامًا، حيث يعود آخر فوز لـ"زعيم الفلاحين" على الفارس الأبيض إلى عام 2009.
وكان غزل المحلة فاز على الزمالك يوم 25 نوفمبر 2009 في لقاء الدور الأول للدوري المصري لموسم 2009/2010 بهدف نظيف سجله محمد العتراوي من ركلة جزاء.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أمير عزمي: عدد من لاعبي الزمالك كانوا خارج الخدمة أمام المحلة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.