أخبار الرياضة.. المحلة يفوز على الزمالك لأول مرة من 34 عاما.. وإصابة نجم الأهلي قبل مواجهة الدحيل في المونديال

نشر موقع "دوت الخليج" على مدار اليوم، الثلاثاء 2 - 2 - 2021، مجموعة من أخبار الرياضة حول الأحداث الجديدة على الساحة الرياضية المحلية.

أكد الدكتور محمود الشحات طبيب الفريق الأول للكرة بالنادي المصري أن حالة خماسي لاعبي الفريق اسلام صلاح وكريم العراقي ومحمد جريندو ومحمد شحاته وزياد فرج والذين تعرضوا لحادث مروري على الطريق الدولي الساحلي مطمئنة للغاية

تمكن فريق غزل المحلة من تحقيق أول انتصاراته بالدوري المصري بعد الفوز الزمالك بهدفين مقابل هدف في اللقاء الذي جمعهما ضمن منافسات الجولة الـ 11.

كشفت مصادر خاصة عن تفاصيل جديدة حول إصابة المغربى بدر بانون مدافع النادى الأهلى .

كشف الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي بفريق الكرة الأول بنادي الزمالك عن تفاصيل إصابة محمد عبد الغني مدافع الفريق، والتي تعرض لها أمام فريق غزل المحلة في الدوري الممتاز اليوم.

قرر البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك، خوض الفريق تدريباته غدًا الأربعاء بملعب النادي وذلك لبدء الاستعداد لمواجهة الاتحاد السكندري والمقررة إقامتها الأحد المقبل في الجولة الثانية عشرة للدوري الممتاز.

علق مصطفى محمد على مشاركته الأولى مع فريقه الجديد "جالاتا سراي"، وتسجيله أول أهداف فى مباراة إسطنبول باشاكهير في الجولة ٢٣ لبطولة الدوري التركي.

أكد خالد عيد المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي غزل المحلة، أنه لم يكن يتوقع تحقيق الفوز والخروج بثلاث نقاط غالية من فريق كبير مثل الزمالك ، لكنه عمل على تفادي الخسارة .