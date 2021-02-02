يوفنتوس يتقدم على إنتر 2-1 في كأس إيطاليا

تقدم فريق يوفنتوس على نظيره إنتر بهدفين لهدف، في الشوط الأول من المباراة التي جمعتهما في نصف نهائي كأس إيطاليا.

افتتح لوتارو مارتينيز التسجيل لفريق إنتر في الدقيقة التاسعة، قبل أن يعادل كريستيانو رونالدو النتيجة لليوفي في الدقيقة ٢٦.

وفي الدقيقة ٣٥ أحرز رونالدو الهدف الثاني ليوفنتوس، لينتهي الشوط الأول بتقدم اليوفي بهدفين لهدف.

وتأهل إنتر لهذا الدور بعد إقصائه ميلان في دور ربع النهائي.