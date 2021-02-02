نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر آرسنال يسقط أمام وولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - عاد آرسنال لمسلسل إهدار النقاط مجدداً في الدوري الإنجليزي إثر خسارته خارج قواعده على يد وولفرهامبتون 1-2اليوم الثلاثاء، في مستهل الجولة الـ22.

وعلى ملعب مولينو، كان الفريق اللندني هو السباق بافتتاح باب التسجيل في الدقيقة 32 عن طريق نجمه الإيفواري الشاب نيكولاس بيبي.

ولكن انقلبت المباراة رأساً على عقب في الأنفاس الأخيرة من الشوط بعد أن أشهر الحكم البطاقة الحمراء في وجه البرازيلي ديفيد لويس مدافع أرسنال، واحتساب ركلة جزاء نفذها البرتغالي روبين نيفيس بنجاح في شباك الألماني بيرند لينو، ليدخل الفريقان للاستراحة بهدف في كل شبكة.

وفي الشوط الثاني، واصل "الذئاب" مسلسل الصحوة بالهدف الثاني الذي حلم النكهة البرتغالية أيضا بتوقيع النجم المخضرم جواو موتينيو في الدقيقة 49.

وفي الوقت الذي كان رجال الإسباني ميكيل أرتيتا يسعون فيه للعودة للمباراة بهدف التعادل، تبخرت آمالهم تماما في المباراة بطرد آخر كان هذه المرة من نصيب حارسه لينو.

وبهذه النتيجة يعود "الغانرز" من جديد لمسلسل إهدار النقاط في البريميير ليج للجولة الثانية على التوالي، بعد تعادله منذ أيام أمام مانشستر يونايتد، ليتكبد الفريق خسارته التاسعة هذا الموسم، والأولى منذ 7 جولات، وتحديدا أمام إيفرتون (2-1) في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وتجمد رصيد الفريق اللندني عند 31 نقطة يحتل بها منتصف الترتيب بشكل مؤقت.

من جانبه، استعاد وولفرهامبتون ذاكرة الانتصارات بعد غياب 8 جولات، عندما فاز على تشيلسي (2-1) في ديسمبر الماضي.

وحصد فريق البرتغالي نونو سبيريتو سانتو انتصاره السابع هذا الموسم، ليرفع رصيده إلى 26 نقطة يأتي بها في المرتبة الـ13 مؤقتاً.

وفي مباراة أخرى أقيمت في نفس التوقيت، عاد شيفيلد يونايتد لنغمة الفوز بعد أن قلب تأخره أمام ضيفه وست بروميتش ألبيون بهدف إلى فوز (2-1) في مباراة القاع التي احتضنها ملعب برامول لين.

تقدم الضيوف أولا في النتيجة قبل 4 دقائق من نهاية الشوط الأول عن طريق ماثيو فيليبس.

ولكن انتفض لاعبو شيفيلد في الشوط الثاني وتمكنوا من قلب الطاولة بهدفين حملا توقيع جايدن بوجل وبيلي شارب في الدقيقتين 56 و73 على الترتيب.

ورفع شيفيلد رصيده بهذا الانتصار، الثالث هذا الموسم وأيضا آخر 5 جولات، ليرفع رصيده إلى 11 نقطة، ولكنه لا يزال قابعا في ذيل الترتيب.

أما وست بروميتش فتكبد خسارته الثالثة خلال آخر 5 جولات والـ14 هذا الموسم، ليظل رصيده عند 12 نقطة في المركز الـ19 وقبل الأخير.