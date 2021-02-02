نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نيمار يرحب ببقاؤه في باريس سان جيرمان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ذكرت تقارير صحفية فرنسية أن البرازيلي نيمار جونيور نجم باريس سان جيرمان الفرنسي ألقى الكرة في ملعب إدارة ناديه الفرنسي بشأن ملف تجديد عقده الذي ينتهي في صيف 2022.

وألمحت صحيفة لو باريزيان الفرنسية أن نيمار أعلن لأول مرة رغبته في الاستمرار في صفوف باريس سان جيرمان بلهجة غير مسبوقة عندما صرح لقناة TF1 بأنه يرغب في الاستمرار في النادي الفرنسي وأنه سعيد في العاصمة الفرنسية بعدما تغيرت كل الأوضاع.

وأفادت الصحيفة الفرنسية بأن النجم البرازيلي كان قليل الظهور في وسائل الإعلام الفرنسية، حيث لم يقم سوى بثلاث مقابلات فقط على مدار ما يزيد عن 4 سنوات مع قناة كانال بلس في يناير 2019 ومجلة فرانس فوتبول في ديسمبر من العام ذاته وأخيرا حواره مع قناة TF1 الفرنسية.

وأوضحت الصحيفة الفرنسية أن النجم البرازيلي لم يعد يربط مستقبله داخل باريس سان جيرمان بنتيجة المواجهة المرتقبة ضد برشلونة يومي 16 فبراير و10 مارس المقبل في دور الستة عشر من بطولة دوري أبطال أوروبا.

ونوهت الصحيفة الفرنسية أن صفقات الصيف وقدرات النادي الفرنسي وإمكانية تجديد عقد مبابي ستبقى عوامل مؤثرة للغاية في سير المفاوضات بين نيمار ومسئولي النادي الفرنسي.

وأكدت الصحيفة الفرنسية أن باريس سان جيرمان تفاوض بالفعل مع نيمار والمقربين منه خلال الفترة الماضية في انتظار التوصل لاتفاق رسمي ونهائي خلال أسابيع قليلة قادمة.

وأشارت الصحيفة الفرنسية إلى أنه بإعلان النجم البرازيلي رغبته في البقاء بشكل صريح لأول مرة فإنه قد رد على تصريحات ليوناردو المدير الرياضي للنادي الفرنسي في مجلة فرانس فوتبول بأن إدارة باريس سان جيرمان لن تتوسل إلى أي لاعب لكي يستمر مع الفريق وأنه سيبقى معهم من يريد البقاء.