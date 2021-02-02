نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. الأهلي يكشف حجم إصابة نجم الفريق في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالأهلي، إن المغربي بدر بانون مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، تعرض لكدمة خفيفة في كاحل القدم خلال مشاركته في مران الفريق مساء اليوم.

وأوضح أن اللاعب خضع لفحص طبي دقيق، تبين منه أن إصابته خفيفة، وسيوجد بشكل طبيعي في مران الغد استعدادًا لمواجهة الدحيل القطري.

يذكر أن الأهلي يلتقي الدحيل القطري بعد غدٍ الخميس في مستهل مشوار الفريق بكأس العالم للأندية، المقرر إقامتها خلال الفترة من 4 إلى 11 فبراير الجاري.