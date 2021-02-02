نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على تشكيل الأهلي المتوقع ضد الدحيل في مونديال الأندية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد النادي الأهلي المصري ، لخوض أولي مبارياته في بطولة كأس العالم للأندية أمام فريق الدحيل القطري يوم الخميس المقبل.

وتقام مباراة الأهلي أمام الدحيل على أرضية ملعب المدينة التعليمية، في الدور الثاني من كأس العالم للأندية، في اللقاء الذي سينطلق في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، الثامنة والنصف بتوقيت قطر ومكة المكرمة.

ومن المتوقع أن يبدأ الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى : محمد الشناوي.

خط الدفاع : محمد هاني، بدر بانون، أيمن أشرف، علي معلول.

خط الوسط : حمدي فتحي، أليو ديانج، محمد مجدي أفشة.

خط الهجوم : طاهر محمد طاهر، محمد شريف، محمود عبدالمنعم كهربا.