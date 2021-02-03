لاعب غزل المحلة: ساسي تواصل معي واعتذر أكثر من مرة

قال محمد سامي لاعب غزل المحلة إنه تعرض للإصابة أثناء خوض المباراة أمام نادي الزمالك في اللقاء الذي جمع بينهما مساء اليوم والتي انتهت لصالح زعيم الفلاحين بهدفين مقابل هدف.
وقال محمد سامي في تصريحات هاتفية لفضائية "أون تايم سبورتس": "تعرض لإصابة خفيفة وأتواجد الآن في المستشفي تحت الملاحظة وعرفت بفوز المحلة وأنا في المنصورة وأنتظر النتيجة لمعرفة حجم الإصابة.
وتابع: "ساسي تواصل معي واعتذر أكثر من مرة ".
وتمكن فريق غزل المحلة من تحقيق أول انتصاراته بالدوري المصري بعد الفوز الزمالك بهدفين مقابل هدف في اللقاء الذي جمعهما ضمن منافسات الجولة الـ 11.
تمكن فرجاني ساسي من إحراز هدف تقدم فريقه في الدقيقة " 69"، عبر رأسية قوية لتسكن شباك غزل المحلة.
وأحرز عبده يحيى هدف تعادل فريقه أمام نادي الزمالك من كرة عرضية تمكن من وضعها أقصى يمين محمد أبو جبل وسكنت الشباك.
وفي الدقيقة " 95"، أحرز خالد الاخميمي هدف الفوز عقب استغلال الخطأ الدفاعي لنادي الزمالك.
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