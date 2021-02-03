سبورتنج يفوز على سموحة في دوري السوبر للسلة

فاز الفريق الأول لكرة السلة بنادي سبورتنج على شقيقه من فريق سموحة بنتيجة ٦٥ /٦٢ في ثاني لقاءات الدور الأول لدوري السوبر لكرة السلة رجال في المباراة التي جمعتهما على صالة سبورتنج.

وجاءت نتيجة الفترات كالأتي:-

الفترة الاولى تقدم سبورتنج ٢٠/١٧، ثم واصل التقدم في الفترة الثانية بنتيجة ٣٥/٢٦، ثم استمر التقدم في الفترة الثالثة بنتيجة ٤٦/٣٨، وفالنهاية فاز سبورتنج بنتيجة ٦٥/٦٢.

ويواجه سبورتنج نظيره الاتحاد يوم الثلاثاء ٢ مارس القادم على صالة الاتحاد السكندري في السادسة مساء.

ويواجه سموحة فريق المصرية للاتصالات يوم الثلاثاء ٢ مارس على صالة الاتصالات في السادسة مساء.