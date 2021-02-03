كأس ألمانيا.. فيردر بريمن يهزم جرويتر فورت 2 /0 ويصعد لدور الثمانية

تمكن نادي فيردر بريمين من الفوز على جرويتر فورت 2 /0 ليصعد الى الدور الثامن في بطولة كأس ألمانيا.

سجل هدف بريمين لاعب خط الوسط كيفين موهوالد في الدقيقة 12 من بداية المباراة.



بينما سجل الثاني المدافع، فيليكس اجو، بتمريرة من، جوش سارجينت، في الدقيقة 73.



استضاف المباراة ملعب فيسير شتاديون، الذي شهد منافيه قوية من الفريقين لتحقيق حلم الصعود الى الأدوار المتقدمة بعد الخروج المفاجئ لحامل اللقب بايرن ميونخ الأسبوع الماضي.