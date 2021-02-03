يوفنتوس يضع قدما في نهائي كأس إيطاليا بفوزه على إنتر 2 - 1

فاز فريق يوفنتوس على نظيره إنتر بهدفين لهدف في المباراة التي جمعتهما في ذهاب دور نصف النهائي لبطولة كأس إيطاليا.

افتتح لوتارو مارتينيز التسجيل لفريق إنتر في الدقيقة التاسعة، قبل أن يعادل كريستيانو رونالدو النتيجة لليوفي في الدقيقة ٢٦.

وفي الدقيقة ٣٥ أحرز رونالدو الهدف الثاني ليوفنتوس، لينتهي الشوط الأول بتقدم اليوفي بهدفين لهدف.

حاول لاعبو إنتر بعد ذلك تعديل النتيجة في الشوط الثاني، لكنهم لم يهددوا مرمى بوفون بشكل كبير، لتنتهي المباراة بفوز اليوفي على أرض إنتر بهدفين مقابل هدف، في انتظار مباراة الإياب.

وتقام مباراة الإياب بعد أسبوع من الآن على ملعب يوفنتوس "أليانز ستاديوم".

وتأهل إنتر لهذا الدور بعد إقصائه ميلان في دور ربع النهائي.