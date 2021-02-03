نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر المجد يفوز على رشيد في دوري القسم الثالث في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نجح فريق المجد في تحقيق فوز ثمين ومستحق خارج ملعبه على حساب فريق رشيد، بهدفين دون مقابل، بالمجموعة الحادية عشر، لمنافسات الموسم الحالي من دوري القسم الثالث.

سجل هدفي اللقاء سعد المني، وتامر توتو،في الشوط الأول، وشهدت الدقيقة 80 طرد حارس رشيد لمنع هدف محقق، ليرتفع رصيد المجد إلى 24 نقطة، بالمركز الأول.

