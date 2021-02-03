نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رونالدو يسجل ثنائية ويقود يوفنتوس للفوز على إنتر 2-1 بكأس إيطاليا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قطع فريق يوفنتوس خطوة كبيرة نحو التأهل لنهائي كأس إيطاليا لكرة القدم بفوزه المثير على ملعب مضيفه إنتر ميلان 2 - 1 اليوم الثلاثاء في ذهاب المربع الذهبي. وقلب يوفنتوس تأخره بهدف إلى فوز بهدفين خلال أحداث الشوط الأول بفضل تألق هدافه البرتغالي كريستيانو رونالدو.

وتقدم إنتر ميلان بهدف عن طريق الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز لكن رونالدو أدرك التعادل ليوفنتوس من ضربة جزاء في الدقيقة 26 ثم عاد قائد المنتخب البرتغالي وسجل الهدف الثاني له ولفريقه في الدقيقة 35. وتجمع المواجهة الأخرى في المربع الذهبي بين نابولي واتالانتا حيث يلتقي الفريقان ذهابا يوم الأربعاء.

ويخوض يوفنتوس مواجهة الإياب على ملعبه أمام إنتر ميلان يوم الثلاثاء المقبل على أن يصعد الفائز في مجموع اللقاءين لملاقاة الفائز من مواجهة أتالانتا ونابولي في النهائي. يذكر أن يوفنتوس خسر المباراة النهائية للنسخة الماضية من بطولة الكأس على يد نابولي بركلات الجزاء الترجيحية.