نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اتهمه بالمنشطات.. وليد سليمان يقاضي محلل بقناة الزمالك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن أشرف عبد العزيز، محامي وليد سليمان، تحركه لرفع دعوة قضائية ضد أحد المحلليين بداعي التشهير بنجم الأهلي.

وقال عبد العزيز عبر حسابه الرسمي على موقع فيس بوك "جار إتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد أحد الأفراد ويدعى عماد دربالة، نحو ما قام به من سب وإساءات لفظية وتشهير في حق وليد سليمان على موقع التواصل تويتر".

وكان دربالة، المحلل الرياضي بقناة الزمالك، قد زعم عبر حسابه على تويتر، أن وليد سليمان لا يعاني من الإصابة، واستبعاده من قائمة الأهلي في مونديال الأندية بقطر، جاء لتخوفه من كشف المنشطات.

ويتواجد وليد سليمان مع بعثة الأهلي في قطر، لكنه خارج قائمة الأهلي في مونديال الأندية، نظرًا لمعاناته من الإصابة بتمزق في العضلة الخلفية.