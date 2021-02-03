نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مانشستر يونايتد يكتسح ساوثهامبتون 9-0 في الدوري الإنجليزي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اكتسح فريق مانشستر يونايتد ضيفه ساوثهامبتون بنتيجة (9-0)، في المباراة التي أقيمت على ملعب أولد ترافورد مساء الثلاثاء، ضمن لقاءات الجولة رقم 22 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسجل أهداف اليونايتد أرون وان بيساكا (18) وماركوس راشفورد (25) ويان بيدناريك بالخطأ في مرماه (34) وإدينسون كافاني (39) وأنتوني مارسيال (69- 90) وسكوت ماكتوميناي (72) وبرنو فيرنانديز (87) ودانيل جيمس (90).

وبتلك النتيجة رفع اليونايتد رصيده إلى 44 نقطة في المركز الثاني، بينما تجمد رصيد ساوثهامبتون عند 29 نقطة في المركز الـ12.