يونايتد يكتسح ساوثهامبتون بتسعة أهداف نظيفة
اكتسح مانشستر يونايتد ضيفه ساوثهامبتون 9 - صفر خلال المباراة التي جمعتهما الثلاثاء في الجولة الثانية والعشرين من الدوري الإنجليزي لكرة القدم، والتي شهدت أيضا فوز كريستال بالاس على نيوكاسل 2 - 1، ووولفرهامبتون على أرسنال 2 - 1 وشيفيلد يونايتد على وست بروميتش بذات النتيجة.
وسجل أهداف مانشستر يونايتد آرون فان بيساكا في الدقيقة 18 وماركوس راشفورد في الدقيقة 25، ويان بيدناريك، لاعب ساوثهامبتون بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 34 وإدينسون كافاني في الدقيقة 39، لينتهي الشوط الأول بتقدم مانشستر يونايتد 4 /- صفر.
وفي الشوط الثاني، سجل أنتوني مارسيال الهدف الخامس لمانشستر يونايتد في الدقيقة 69، و سكوت مكتوميناي في الدقيقة 71، ثم سجل برونو فبيرنانديز الهدف السابع في الدقيقة 87 من ركلة جزاء، قبل أن يسجل مارسيال الهدف الثاني له والثامن لمانشستر يونايتد في الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي للمباراة، ثم اختتم دانيال جيمس أهداف مانشستر يونايتد في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع. وشهدت الدقيقة الثانية طرد ألكسندر يانكفيتز، لاعب ساوثهامبتون في الدقيقة الثانية، ثم طرد يان بيدناريك، لاعب ساوثهامبتون، في الدقيقة 87.
ورفع مانشستر يونايتد رصيده إلى 44 نقطة في المركز الثاني، بفارق الأهداف خلف مانشستر سيتي وتوقف رصيد ساوثهامبتون عند 28 نقطة في المركز الثاني عشر.
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