مانشستر يونايتد يمطر شباك ساوثهامبتون بـ 9 أهداف نظيفة في البريميرليج

حقق مانشستر يونايتد فوزا ساحقا على ساوثهامبتون ( 9 – 0)، في المباراة التي أقيمت مساء الثلاثاء، ضمن منافسات الأسبوع 22 من الدوري الإنجليزي.

وما لبثت المباراة أن تنطلق إلا وشهدت طردًا في الدقيقة الثانية، لـ ألكساندر توند ديميتري جانكويتز لاعب وسط ساوثهامبتون.



وافتتح آرون بيساكا التسجيل لمانشستر يونايتد، في الدقيقة 18، ثم أضاف ماركوس راشفورد الهدف الثاني لصالح الشياطين الحمر عند الدقيقة 25.



وسجّل بيندريك هدفا بالخطأ في مرماه في الدقيقة 34، لتصبح النتيجة 3 – 0 لصالح يونايتد.



وقبل النهاية بست دقائق استطاع الأوروجوياني إدينسون كافاني تسجيل الهدف الرابع لصالح مانشستر يونايتد.



وفي الشوط الثاني سجل أنتوني مارسيال الهدف الخامس بالدقيقة 69، ثم أضاف سكوت ماكتوميناي الهدف السادس بالدقيقة 71 من تسديدة قوية.



وسجل برونو الهدف السابع من ركلة جزاء في الدقيقة 87، وبالدقيقة 90 أحرز أنتوني مارسيال الهدف الشخصي الثاني له والثامن لفريقه.



وفي اللحظات الأخيرة من اللقاء، استطاع دانييال جيمس أن يحرز الهدف التاسع لصالح يونايتد.



ورفع مانشستر يونايتد رصيده بهذه النتيجة التاريخية إلى النقطة 43 خلف مانشستر سيتي المتصدر بفارق نقطة.