كأس ألمانيا.. بوروسيا دورتموند يفوز على بادربورن 3-2

هزم بوروسيا دورتموند ضيفه بادربون 3-2 ضمن منافسات كأس ألمانيا ليصعد الى الدور الثمانية.

لعب دورتموند مباراة سهلة على ملعبه تمكن فيها، إيميري تشان، من تسجيل هدف في الدقيقة 6 من بداية المباراة بتمريرة من لاعب الوسط، توماس ديلايني. وبأداء متوسط استطاع، جادو سانشو، لاعب خط وسط دورتموند البالغ 20 عاما، تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 15.



بينما حاول بادربورن معادلة النتيجة بتسجيل الهدف الأول عن طريق اللاعب، جوليان جوستفان، في الدقيقة 79 من عمر المباراة.



واستطاع بادربورن التعادل في الدقيقة الأخيرة، لتمتد المباراة لشوطين إضافيين سجل فيهم بوروسيا هدف الفوز.



وبدأ إيدين تيرزيتش، المدير الفني لبوروسيا دورتموند المباراة بتشكيل مكون من:



حراسة المرمى: هيتز



خط الدفاع: موري- أكانجي- بيشيتيتك- شولز.



خط الوسط: كان- بيلجينهام- ديالاني



الهجوم: برندت- هالاند- سانشو.



وجاء تشكيل بادربورن كالأتي:



في حراسة المرمى:زينجيرل



في الدفاع:كولينز، شونلاو، هونيماير، انانوا



في وسط الميدان:ثالهامر، سيربني، سالينبيرج



في الهجوم: انتوي، ميتشيل، فوهريتش وكان بادربورن قد فاز في دور الـ32 من كأس المانيا على نظيره اونيون برلين بثلاثة أهداف مقابل هدفين. وتمكن دورتموند من تحقيق الفوز بسباعية في أخر مواجهة بينهما في الكأس كما فاز دورتموند في آخر مواجهة مع بادربون بالدوري بسداسية